أول تعليق من فريدة الشوباشي عن رئاستها جلسة النواب الافتتاحية: التاريخ سيقف عند هذا اليوم



الشارقة - اميمة ياسر -

عبرت النائبة فريدة الشوباشي ، عن سعادتها البالغة فى ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم، مضيفة: "فخورة أنى أكبر الأعضاء سنا لأن تجربتي نظيفة وتحت الأضواء منذ صغرى.. والحمد لله إن القدر جابنى كأول سيدة تترأس جلسة لمجلس النواب..الحمد لله والشكر للى وثقوا فيا والقيادة السياسية التي أعادت مرة أخرى دور المرأة المصرية التي هي فخر مصر".

وأضافت "الشوباشي" في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى، على شاشة "اكسترا نيوز"،:"النهاردة بنبنى مصر ونشوف الطريق اللى بنرجع بيه مصر لمكانها ومكانتها.. التاريخ سيتوقف عند هذا اليوم"، مشيرة إلى أن كل توجهات الشعب المصري هي إثراء للمجلس ، فأول مرة تحصل إن مفيش حزب منفرد ومفيش حد مسيطر".

وواصلت حديثها: "يوم تاريخي ومش قادرة أوصف مدى شعورى بالرضا من ربنا وبلدى والناس اللى انتخبويني ورد اعتبار للمرأة المصرية.. العالم كله يتحدث عنها، وشوفت ردود الفعل في الصحف الأجنبية.. بعد ما جاتلنا فترة حالكة السواد، وكان فيها أهل الشر علشان يقسموا ويشرذموا المجتمع، ويقولوا المصري المرأة متشتغلش معندهومش حاجة تانية لأنهم فاشلين في اى ميدان آخر، وميعرفوش إلا النصف الأسفل من الانسان".