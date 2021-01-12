اليوم.. إنطلاق أولى جلسات مجلس النواب الجديد وحلف اليمين الدستورية وسط إجراءات احترازية مشددة

الشارقة - اميمة ياسر -

يعقد مجلس النواب 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم، الثلاثاء، جلسته الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشى باعتبارها أكبر الأعضاء سنا وبمعاونة النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا، ويتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم تبدأ رئيس الجلسة بأداء السمين الدستورية، يعقبها أصغر عضوين الموجودين بجانبها على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية.

ووفقاً لجدول الأعمال، فإن انعقاد المجلس في مستهل فصله التشريعي الثاني، يتواصل على مدار جلسات تُعقد لثلاثة أيام تبدأ اليوم الثلاثاء وتُختتم الخميس المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة وتباعد اجتماعي، حيث تم تخصيص أوقات زمنية محددة لدخول جزء من النواب طبقا لاستيعاب القاعة الرئيسية لعدد النواب، طبقا لاجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

وتشهد الجلسة الأولى الافتتاح بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويعقبها تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وكذلك قراراتها بإعلان نتائج الانتخابات عبر أشواطها الأربعة على مدار مرحلتين "جولة أولى وإعادة في كل مرحلة"، ثم أداء النواب اليمين الدستورية على مرحلتين، تبدأ بنواب الفردي، ثم تُرفع الجلسة ويدخل نواب القائمة والمعينون لأداء اليمين.

وأجرى الفنيون بالمجلس أعمال الترميمات اللازمة بالمبنى الرئيسي للمجلس وداخل الأروقة المختلفة، كما جرى تعقيم جميع أروقة المجلس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يستعد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لعقد أولى جلسات برلمان 2021، بإجراءات احترازية مشددة وتباعد اجتماعي، حيث تم تخصيص أوقات زمنية محددة لدخول جزء من النواب طبقا لاستيعاب القاعة الرئيسية لعدد النواب، طبقا لاجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

ووفقاً لجدول الأعمال، فإن انعقاد المجلس في مستهل فصله التشريعي الثاني، يتواصل على مدار جلسات تُعقد لثلاثة أيام تبدأ اليوم الثلاثاء وتُختتم الخميس المقبل.

وتشهد الجلسة الأولى الافتتاح بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويعقبها تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وكذلك قراراتها بإعلان نتائج الانتخابات عبر أشواطها الأربعة على مدار مرحلتين "جولة أولى وإعادة في كل مرحلة"، ثم أداء النواب اليمين الدستورية على مرحلتين، تبدأ بنواب الفردي، ثم تُرفع الجلسة ويدخل نواب القائمة والمعينون لأداء اليمين.

وأجرى الفنيون بالمجلس أعمال الترميمات اللازمة بالمبنى الرئيسي للمجلس وداخل الأروقة المختلفة، كما جرى تعقيم جميع أروقة المجلس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.