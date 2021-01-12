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الاستخبارات العراقية تعتقل أحد قناصي داعش في كركوك

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ما يسمى بـ"قناص داعش" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة - في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "عناصر وكالة الاستخبارات تمكنت من اعتقال أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي، والذي عمل بما يسمى قاطع كركوك بصفة قناص ضمن كتيبة القناصين بفرقة القادسية".

وأضاف البيان: "إنه تم اعتقال الإرهابي بمخيم ليلان للنازحين، وقد تم تدوين أقواله بالاعترافات بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضمن اختصاصه في القنص ضد القوات الأمنية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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