لأكثر من 48 ساعة.. احتجاز 22 عاملًا في انفجار بمنجم للذهب شرق الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ف ب):

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أنّ 22 عاملاً محتجزون تحت الأرض منذ أكثر من 48 ساعة، إثر وقوع انفجار في منجم للذهب قيد الانشاء في شرق البلاد.

وقالت السلطات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الانفجار وقع عصر الأحد قرابة الساعة 14:00 (6:00 بتوقيت جرينتش) في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ.

وألحق الانفجار أضراراً بالغة بالسلالم المؤدّية إلى قاع المنجم كما أدّى إلى انقطاع كابلات الاتصالات، ممّا حرم فرق الإنقاذ من إمكانية التواصل مع العمّال المحتجزين.

ولم تحدّد السلطات على أي عمق احتجز عمال المنجم المملوك من شركة "شاندونغ ووتسايلونغ إنفستمنت" المحليّة.

والصين هي أكبر منتج للذهب في العالم، وفي العام 2019 استخرج من مناجمها 11٪ من إجمالي الإنتاج العالمي من الذهب، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

وفي 2016 بلغ عدد مناجم الذهب في الصين أكثر من 3000 منجم، وفقاً لدراسة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الوطنية.

وحوادث المناجم شائعة في الصين، ذلك أنّ القطاع يعاني من تراخٍ في التزام إجراءات السلامة والتقيّد بالقوانين والقواعد المتّبعة.

وفي ديسمبر الفائت لقي 23 عاملاً حتفهم في حادث وقع في منجم للفحم في تشونغتشينغ في جنوب غرب البلاد.