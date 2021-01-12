عمدة واشنطن يحث المواطنين على عدم زيارة العاصمة يوم تنصيب بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - حث عمدة واشنطن موريل باوزر في بيان مشترك مع حكام ولايتي ماريلاند وفرجينيا المجاورتين، الأمريكيين على عدم زيارة العاصمة يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ومتابعة الحفل عبر الإنترنت.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئيس بلدية العاصمة الأمريكية: "في 20 يناير، سيكون هناك انتقال للسلطة، وسوف نتعاون مع بعضنا البعض ومع شركائنا في الحكومة الفيدرالية لضمان الأمن في منطقة العاصمة.

ونظرا للظروف الفريدة التي أحاطت بالتنصيب التاسع والخمسين للرئيس، بما في ذلك التمرد الوحشي الذي وقع الأسبوع الماضي ووباء COVID-19 الفتاك المستمر، فإننا نتخذ خطوات واجراءات لحث الأمريكيين على عدم القدوم إلى واشنطن، ولكن ندعوهم للمشاركة بشكل افتراضي عبر الانترنيت".

في وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.

يذكر أنه في الـ6 من يناير الجاري، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يوافق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويعلن رسميا فوز الديمقراطي جو بايدن ، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول. وإثر ذلك توقف عمل الكونغرس لعدة ساعات، وتم إجلاء أعضائه، وكذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، رئيس مجلس الشيوخ. وأسفرت أعمال الشغب التي اندلعت داخل المبنى عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.