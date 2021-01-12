وفاة طفلة يمنية برصاص قناص حوثي في تعز

ياسر رشاد - القاهرة -

توفيت طفلة يمنية عمرها خمس سنوات متأثرة بإصابتها برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأكد مركز تعز الحقوقي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، وفاة الطفلة، نهال عبده قائد الشرعبي البالغة من العمر 5 سنوات في مستشفى الصفوة متأثرة

بإصابتها بطلقة قناصة الحوثي في حي المفتش شمال مدينة تعز بتاريخ 20 ديسمبر الماضي.وأوضح المركز الحقوقي اليمني أن الطفلة أسعفت إلى المستشفى بحالة خطيرة، وأجريت لها عدة عمليات وبقيت تحت العناية المركزة لأيام، لتفارق الحياة اليوم بعد أن عجز جسدها الصغير عن المقاومة أكثر.يشار إلى أن ميليشيات الحوثي التي أعلنت الولايات المتحدة تصنيفها على قوائم الإرهاب شددت عملياتها بالقنص والقصف ضد المدنيين في ضواحي مدينة تعز، وليس آخر جرائمها المستمرة في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق المدينة، والتي خلفت 11 قتيلا و31 مصاباً، بالإضافة إلى تدمير منازل واختطاف العشرات