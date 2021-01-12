ماليزيا تعلن حالة الطوارئ لاحتواء انتشار فيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن ملك ماليزيا سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه حالة الطوارئ في البلاد حتى الأول من أغسطس القادم، وذلك بهدف احتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه من الممكن أن يتم رفع حالة الطوارئ في حال تمكنت السلطات من السيطرة على عدد حالات الإصابة وتقليلها قبل ذلك الحين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل أكثر من ألفي

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال يوم أمس (الإثنين).ورصدت السلطات الماليزية أمس (الإثنين) لأول مرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد والتي ظهرت للمرة الأولى في شهر ديسمبر الماضي في المملكة المتحدة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 90.9 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة

"جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 90 مليونا و 878 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 3ر50 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 944 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.