واشنطن تدعو سفير روسيا لحضور حفل تنصيب بايدن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 4 دقائق

وجهت واشنطن دعوة إلى ممثلي روسيا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، المقرر يوم 20 يناير الجاري ، حسب ما افادته به البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة .

وأكدت السفارة الروسية في واشنطن أنه “من المقرر أن تكون المشاركة على مستوى السفراء”.

وجرت العادة على حضور السفراء الجانب لمراسم تنصيب الرؤساء في الولايات المتحدة، ومن المتوقع في هذا العام أن يكون الحضور قليلا، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هناك متسع للدبلوماسيين.

وترددت أنباء في البداية عن أنه سيتم حضور أعضاء الكونغرس فقط، ولكل عضو الحق في استدعاء ضيف واحد، أي ما مجموعه حوالي 1100 شخص.

وموجب القانون، يوم التنصيب هو 20 يناير، وعادة ما يتم تحديد موعد الملاحظات الافتتاحية في حوالي الساعة 11:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت غرينتش) وسيؤدي جو بايدن وكامالا هاريس اليمين في منتصف النهار.

سينتقل بايدن بعدها إلى البيت الأبيض، منزله على مدار السنوات الأربع المقبلة.