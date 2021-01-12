بشكل سابق لأوانه.. موقع الخارجية الأمريكية يعلن انتهاء ولاية ترامب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 10:05 صباحًا

بشكل سابق لأوانه ، أورد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية ، أن ولاية الرئيس دونالد ترامب انتهت الإثنين، الأمر الذي أثار لغطا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترامب أنّ ”ولاية دونالد ج. ترامب انتهت في 11/1/2021 الساعة الـ 19,49″، قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني، علما أنّ الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض لم يشهد أي تعديل في ما يتعلّق بولاية الرئيس أو هويته.

ولم تدل وزارة الخارجية على الفور بأي تعليق ردّا على سؤال حول ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن عملية اختراق إلكتروني أو خلل في النظام.

ونقل موقع ”بازفيد“ عن دبلوماسيَّين طلبا عدم كشف هويتيهما، أنّ ”موظفاً غاضباً“ في وزارة الخارجية عدّل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس، وأنّ وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل.

ومن المقرّر أن يؤدي جو بايدن القسَم الرئاسي في الـ 20 من كانون الثاني/يناير عند الظهر (17,00 ت غ) بعدما فاز على ترامب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.