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مقتل وإصابة 15 مواطنا بحادثة مروري في الشحر بحضرموت

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محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

قُتل وأصيب خمسة عشر يمنياً، يوم أمس، في حادث مروري وقع في “مدينة الشحر” بساحل محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

 

وذكرت مصادر محلية “أن سبعة أشخاص توفوا، وأصيب ثمانية آخرين، في حادث مروري، على متن باص أجرة، في طريق الشحر – الحامي، بحضرموت.

 

ولفتت المصادر، إلى أن سبب الحادث، انفجار أحد الإطارات الخاصة بالباص الخلفية، والسرعة الكبيرة.

 

وأضاف المصدر، أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشحر العام

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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