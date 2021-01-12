مركز الأرصاد يحذر من موجة صقيع في 5 محافظات يمنية وأجواء شديدة البرودة في 7 أخرى

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة من تشكل صقيع خفيف في خمس محافظات يمنية، وأجواء بارة في سبع محافظات أخرى.



وتوقعت أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وشديد البرودة اثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الصقيع الخفيف على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ) وبارد أجمالا على مرتفعات محافظات ( الضالع، إب، تعز، لحج، المحويت، حجة، ابين) بينما يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً إجمالا خلال ساعات النهار مع فرصة لهطول امطار خفيفة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية.

وأضافت أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً إجمالا على السواحل الغربية والجنوبية مع فرصة لهطول امطار خفيفة على اجزاء من هذه السواحل الغربية، وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل الشرقية، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة تنشط على الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب تصل سرعتها الى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال على مدينة المخا.

ولفتت النشرة إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو وجاف بوجه عام وبارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقساً غائماً جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وحذر المركز الوطني للارصاد كلاً من:

* المواطنين خاصة كبار السن والاطفال ومن يعانون من الامراض الصدرية والمسافرين الى المرتفعات الجبلية من التبريد الشديد وينصح باخذ الاحتياطات اللازمة.

*المزارعين والنحالين ورعاة المواشي من البرد الشديد وينصح باخذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم.

*الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من ارتفاع الموج واضظراب البحر جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب