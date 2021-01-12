شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. 80683 جرعة لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، عن تقديم 80683 جرعة من اللقاحات خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 1.167.251 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 11.8 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وواصلت هيئة الصحة في دبي، حملتها للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح «فايزر- بايونتيك»، حيث تلقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وفهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك»، ضمن حملة التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة في دبي، وتوفر خلالها التطعيم للمواطنين والمقيمين مجاناً،و فقا للبيان.

وتشهد مراكز وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إقبالاً شديداً من قبل كافة فئات المجتمع، لتلقي لقاح كوفيد 19، وسط إجراءات وقائية واحترازية، مثل لبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، مع توفير المعقمات في كافة أرجاء مراكز التطعيم.

«البيان» جالت بالأمس على مراكز التطعيم التابعة للوزارة بدبي، وهي: مركز الاتحاد الصحي، ومركز القصيص الصحي، ومركز هور العنز الصحي، والتي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى العاشرة مساء، لتطعيم أكبر عدد ممكن من العملاء المترددين على تلك المراكز، حيث يتم يومياً تطعيم ما يقرب من 5000 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، في كل مركز.

وحثت الممرضة فاطمة الرئيسي، من فريق التطعيم التابع للوزارة في مركز الاتحاد الصحي، كافة المواطنين والمقيمين، للمبادرة والإسراع في أخذ اللقاح، لحماية أنفسهم وأسرهم ومجتمع دولة الإمارات.

كما تحدث حسام اللحام مسؤول التمريض، عن المراحل التي تتم داخل مراكز التطعيم، وهي ثلاث مراحل، الأولى استقبال المريض، وأخذ الموافقة على أخذ اللقاح، والمرحلة الثانية هي مرحلة تقييم حالة المريض، والتعرف إلى الأمراض والأدوية التي يتعاطاها، ومن ثم يتم إعطاء اللقاح، وبعدها يطلب من العميل الاستراحة في صالة مخصصة لمدة تتراوح بين 15 -20 دقيقة، لمراقبة حالته، ويتم إشعار العميل بالأعراض التي قد تظهر لاحقاً، مثل الألم والاحمرار مكان الحقن، والصداع، وكلها أعراض خفيفة، تختفي بعد يوم أو يومين.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن الجهات الصحية بالدولة، لم تسجل حدوث مضاعفات لأي فرد ممن تلقوا لقاح كوفيد 19.

وطمأن الجميع، مواطنين ومقيمين، أن اللقاح آمن تماماً، وأنه من واجب كل أفراد المجتمع الذين ينطبق عليهم شروط أخذ اللقاح، المسارعة إلى الحصول عليه، من خلال المستشفيات والمراكز الصحية، والمجالس التي حددتها الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص في إمارات الدولة.

وأوضح الرند أن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، هم: الحوامل، والمرضعات، ومن يخططن للحمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن هم دون 18 عاماً، وأصحاب الأمراض التي تسبب نقص المناعة، ومن يعانون من حساسية شديدة من اللقاحات، وأن استثناء هذه الفئات، لأن الدراسات السريرية التي أجريت على اللقاح، تمت على فئة الأصحاء بشكل كامل، ولم تشمل هذه الفئات، وأن الدراسات لا تزال جارية للوصول إلى معلومات ونتائج أكثر خلال المرحلة المقبلة.

وذكر الدكتور حسين الرند، أن أعراض أخذ اللقاح، إن ظهرت، فهي أعراض بسيطة للغاية، لا تتعدى الاحمرار في موضع الإبرة، وألماً بسيطاً، وارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كافة بعد أخذ اللقاح، بما فيها لبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار، أو تعقيمهما بالكحول، والتباعد الجسدي، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وأجمع المترددون على مراكز التطعيم، أنهم يريدون الخلاص من كابوس «كورونا»، الذي ظل يطاردهم لمدة عام، وأبعدهم عن أسرهم وأصدقائهم، وأدى إلى غرس الخوف والرهبة في نفوسهم. وفي السياق ذاته، أكد عدد ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، أنهم لم يشعروا بأي أعراض جانبية، كما أن ثقتهم زادت بعد تلقي اللقاح، وناشدوا جميع سكان الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط، للإسراع في أخذ اللقاح، للعودة للحياة الطبيعية.

ووجهوا الشكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات، وجميع المسؤولين في الدولة، التي كانت من أوائل الدول في إعطاء اللقاح، وهو ما يؤكد حرص دولة الإمارات على سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، خاصة أن اللقاح مجاني للجميع.

نفي شائعات على «التواصل» بشأن اللقاحات وجرعاتها

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول أنواع اللقاحات وجرعاتها.

وشددت الوزارة على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية، وأهابت بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة. (أبوظبي - وام)

133458 فحص كورونا جديداً

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 133,458 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 2,404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 232,982 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين نتيجة تداعيات كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 711 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2,252 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 208,366 حالة. (أبوظبي ـ وام)