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المغرب.. تسجيل ‭456‬ إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة

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محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس انخفاضا من 895 إصابة أول أمس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 452 ألفا و988 منذ إعلان أول إصابة في الثاني من مارس من العام الماضي.

 

كما تم تسجيل 24 وفاة جديدة انخفاضا من 34 أول أمس، ليصبح إجمالي الوفيات جراء الوباء 7767 حالة.

 

وتعافى 1110 حالات جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 426 ألفا و6 حالات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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