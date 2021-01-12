زعيم المعارضة التركية يشن هجوماً حاداً علي أردوغان

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

علق زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، على وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلاب جامعة بوغازيتشي المحتجين بعد قرار تعيين وصي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقوله إنهم مثل إرهابييّ داعش، معللا موقفهم بوقوف حزب الشعب الجمهوري وراءهم، قائلًا: "لم أر رجلًا يكذب بهذا القدر في حياتي"



وقال كليتشدار فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن :"أردوغان يعلن الجميع إرهابيين، هل هؤلاء الطلاب إرهابيون؟! ماذا فعل هؤلاء الطلاب؟! هل استخدموا العنف؟ لا. يحتجون بالموسيقى، وفي الواقع يجب أن نسأل ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ أنت (أردوغان) لا تطرح هذا السؤال، بل تعلن الجميع إرهابيين".

وأكد أن اتهام جانان كافتانجي بأنها إرهابية من أسخف الأشياء التي سمعها، مشيرًا إلى أن جدول أعمال جانان هو جدوله الذي يشمل البطالة ومئات الآلاف الذين يخلدون للنوم جياعًا، مضيفًا: «مشكلتنا هي أن جدول أعمالهم مختلف، لأنهم نسوا تركيا. هدفهم هو حزب الشعب الجمهوري فقط. لأنهم لا يتحملون قول حزب الشعب الجمهوري للحقائق، ولكن سنواصل قولنا للحقائق"