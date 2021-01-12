تويتر يزيل 70 ألف حساب لحركة يمينية مؤيدة لترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تويتر، الإثنين أنّه "جمّد بصورة نهائية" أكثر من 70 ألف حساب لحركة "كيو آنون" المؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وحركة "كيو آنون" يمينية متطرفة تؤمن بنظرية المؤامرة وتؤيّد الرئيس المنتهية ولايته، حيث أشار موقع تويتر أنّه أزال هذه الحسابات لمنع أصحابها من استخدام المنصّة للترويج للعنف.



وقال في بيان إنّه: "نظراً للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، ولتزايد مخاطر الأذى، بدأنا اعتباراً من عصر الجمعة تعليقاً نهائياً لآلاف الحسابات التي كانت مخصّصة بالدرجة الأولى لتَشارك محتوى كيو-آنون".

وأضاف أنّه "منذ الجمعة الماضية، تمّ تعليق أكثر من 70 ألف حساب، نتيجة لجهودنا، وفي حالات كثيرة كان هناك فرد واحد يدير حسابات عدّة".

من ناحية أخرى تظاهر مجموعة من أنصار ترامب أمام مقرّ تويتر في سان فرانسيسكو، للاحتجاج على قرار شبكة التواصل إغلاق حسابه.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تناقل مؤيّدون لترامب دعوات على منتدى إلكتروني يرتاده اليمين المتطرف (ذي دونالد دوت وين)، تنادي بالتجمّع أمام مقر شركة تويتر للتظاهر على إغلاقها حساب ترامب.

ووفقاً لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، فإنّ بعض الداعين للتظاهرة طلبوا من الراغبين بالمشاركة فيها أن يجلبوا معهم أصفاداً بلاستيكية لتنفيذ عمليات اعتقال وهمية.

وعلى الرّغم من أنّ القسم الأكبر من موظفي تويتر يعملون عن بُعد منذ بداية جائحة كورونا، ومكاتبهم شبه مهجورة، إلا من عدد ضئيل من الموظفين، إلا أنّ شرطة سان فرانسيسكو أخذت هذه التهديدات على محمل الجدّ ونشرت العشرات من عناصرها أمام مقرّ الشركة صباح الإثنين.