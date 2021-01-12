شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. تسجيل ‭456‬ إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 895 إصابة أول أمس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 452 ألفا و988 منذ إعلان أول إصابة في الثاني من مارس من العام الماضي.



كما تم تسجيل 24 وفاة جديدة انخفاضا من 34 أول أمس، ليصبح إجمالي الوفيات جراء الوباء 7767 حالة.

وتعافى 1110 حالات جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 426 ألفا و6 حالات.