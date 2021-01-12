شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة الرئيس البرتغالي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الرئاسة البرتغالية ليل أمس الاثنين أنّ الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بكوفيد-19، وقد اضطر من جرّاء ذلك لإلغاء كل مواعيده العامة، في تطوّر يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه.



وقالت الرئاسة في بيان إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أي عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.