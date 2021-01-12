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تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 90.37 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و939285.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                               إجمالي الوفيات                             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                 374157                                               22237215

 

الهند                                                 151160                                               10466595

 

البرازيل                                              203100                                              8105790

 

روسيا                                                62273                                                3425269

 

المملكة المتحدة                                81960                                                3118518

 

فرنسا                                               68060                                                2786838

 

تركيا                                               22981                                                 2336476

 

إيطاليا                                             79203                                                2289021

 

إسبانيا                                           52275                                                 2111782

 

ألمانيا                                           41266                                                 1932793.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                           عدد الوفيات                                          عدد الإصابات

 

26-العراق                                   12906                                            603739            

 

34 - المغرب                             7767                                                452988  

 

36 -                          6295                                                 363949

 

39 - الأردن                             4043                                                  308670

 

44 -الإمارات                           711                                                    232982

 

46 - لبنان                            1629                                                     222391

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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