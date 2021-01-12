شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توصى بإعداد فرق للتنبؤ بالأزمات والمخاطر بالجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بضرورة إعداد كوادر متخصصة فى كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التى يمكن أن تُحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها وبما يحافظ على الموارد المالية للجهة ويصون ممتلكاتها.

ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت مدى الحاجة الملحة إلى سيادة ثقافة الفكر الاستراتيجى بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم وذلك عن تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث وإعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات والمخاطر المالية.

وتعد جائحة فيروس كورونا المستجد نقطة فاصلة في تاريخ الحياة البشرية لما فرضته من أساليب جديدة للحياة على مجتمعات العالم كله، ومن أبرز التحولات التى فرضتها الجائحة وأهمها هى الاعتماد الكامل على وسائل التكنولوجيا الحديثة في الكثير من الأمور، وعلى الصعيد المحلى فقد عجلت جائحة كورونا من الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية التى كانت تسعى الدولة إلى نشرها على نطاق واسع خلال السنوات الماضية فى إطار مبادرة "مصر الرقمية" والتحول الرقمى، حيث نتج عنها تسريع اتجاه المـؤسسات والمجتمع إلى التحول الرقمي، ويمثل هذا التحول فرصة حقيقية للمؤسسات لخلق حلول وطرق جديدة لمساعدة عملائهم على مواجهة التحديات الراهنة من خلال الاعتماد على منصات وحلول تكنولوجية تعد الميزة التنافسية في القرن الحادي والعشرين.