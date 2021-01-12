شرطة الكابيتول: لن يسمح للجمهور بالوصول إلى المبنى أثناء تنصيب بايدن

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان مساء الإثنين، إنه لن يسمح للجمهور بالوصول إلى مبنى الكابيتول خلال تنصيب جو بايدن لرئاسة للولايات المتحدة في 20 يناير.

وتولت بيتمان قيادة شرطة الكابيتول بدلاً من ستيفن سوند الذي استقال وسط انتقادات لتعامل الشرطة مع مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وقالت إن أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الاتحادية والمحلية تعمل معاً وأن هناك خططاً شاملة ومنسقة لضمان السلامة.

وأضافت أنه تم إيقاف عدد من عناصر الشرطة عن العمل مع استمرار التحقيقات في أعمال الشغب التي جرت في 6 يناير.