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إندونيسيا تكثف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 07:23
سفينة حربية بحرية إندونيسية اثناء عملية البحث والإنقاذ في البحر قبالة ساحل جاكرتا
عربي ودولي

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نشرت السلطات الإندونيسية مزيدا من الأفراد والمعدات، مع استئناف عمليات البحث للعثور على الصندوقين الأسودين لطائرة ركاب تحطمت مطلع الأسبوع وعلى متنها 62 شخصا.
وغرقت الطائرة التابعة لشركة "سريويجايا إير" وهي من طراز بوينج 737 - 500، في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت.
ويشارك 3600 شخص على الأقل في عملية البحث اليوم الثلاثاء، بزيادة عن 2600 شخص انخرطوا في البحث خلال اليوم السابق.
وكان الجيش قد ذكر يوم الأحد أنه تم التقاط إشارتين من الصندوقين الأسودين للطائرة وتم تحديد موقعهما.
ويمكن أن تساعد بيانات الصندوقين، المحققين على إلقاء الضوء على سبب الحادث. 

 

المصدر: وكالات

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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