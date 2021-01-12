إصابة الرئيس البرتغالي بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الرئاسة البرتغالية، أن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بفيروس كوفيد-19 وقد اضطر من جراء ذلك لإلغاء كل مواعيده العامة، في تطوّر يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه.

وقالت الرئاسة في بيان، إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أية عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.

والبرتغال البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة سجلت، الاثنين، 122 حالة وفاة وما يقرب من أربعة آلاف حالة استشفاء جديدة.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إنّ الحكومة الاشتراكية ستعلن الأربعاء عن "شيء مشابه جداً للإغلاق العام الأول في مارس".

وكان رئيس الجمهورية نفسه حذّر السبت خلال مناظرة انتخابية من "أنّه لا بديل عن الإغلاق العام".