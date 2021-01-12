فريق الصحة العالمية للتحقيق في أصل كورونا قد لا يزور ووهان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 09:03 صباحاً - منذ 11 دقيقة

أفادت قناة “فوكس نيوز” الأميركية ، أن فريق منظمة الصحة العالمية المكلف بالتحقيق في منشأ فيروس كورونا في الصين قد لا يزور ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة .

وسيطرت الحكومة الصينية بصرامة على الأبحاث المحلية في أصل الفيروس، بينما دفعت وسائل الإعلام المملوكة للدولة النظريات القائلة بأن الفيروس نشأ في مكان آخر ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ربما أدت الجهود المبذولة لإخفاء المعلومات المحيطة بالفيروس وأصوله عن كثب إلى تأخير التحذيرات بشأن الجائحة وصعوبات في إنشاء قدرات الاختبار المبكر.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “من المهم جدًا أن يكون لمنظمة الصحة العالمية دورًا رائدًا في مكافحة الوباء، وأن يكون لها أيضًا دور قيادي في محاولة إعادة النظر في جذور هذا الوباء حتى نتمكن من الاستعداد بشكل أفضل للوباء التالي”.

ثم تابع “نأمل بشدة” أن تتعاون معنا السلطات في الصين “نتطلع إلى زيارة سلسة”.

كانت أصول الفيروس مصدر تكهنات عديدة، وتركز معظمها حول احتمالية أن تكون الخفافيش قد حملتها وانتقلت إلى البشر من خلال أنواع وسيطة تُباع كطعام أو دواء في الأسواق الرطبة الصينية التقليدية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان إن الصين وافقت على الزيارة بعد مناقشة مطولة، لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب مؤخرًا عن خيبة أمله من التأخير.

وقال تشاو للصحفيين في إفادة يومية “إلى جانب التغييرات المستمرة في الوضع الوبائي، تتعمق معرفتنا بالفيروس، ويتم اكتشاف المزيد من الحالات المبكرة، مضيفًا أن البحث عن الأصل سيشمل على الأرجح “دولا متعددة”.

وتكمنت الصين إلى حد كبير من التحكم في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، لكنها قالت الاثنين إن عشرات الأشخاص أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في مقاطعة هيبي المتاخمة لبكين.

ويأتي هذا التفشي وسط إجراءات للحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر خلال عطلة رأس السنة القمرية الشهر المقبل.

ودعت السلطات المواطنين إلى عدم السفر، وأمرت المدارس بإغلاق أبوابها قبل أسبوع وأجرت اختبارات على نطاق واسع.