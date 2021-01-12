مصر.. هروب 3 مدانين بالإعدام من السجن بعد أن حفروا خندقا تحت أسواره

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 09:03 صباحاً - منذ 30 دقيقة

أفادت تقارير إخبارية في مصر، أن الأجهزة الأمنية تبحث عن ٣ مدانين تمكنوا من الفرار من أحد السجون بعد أن حفروا خندقا تحت أسواره .

ونقلت مواقع مصرية عن مصادر أمنية أن 3 رجال محكوم عليهم بالإعدام في جرائم مخدرات وقتل قد نجحوا في الهر ب من سجن طنطا العمومي بمحافظة الغربية، مشيرة إلى المدانين تمكّنوا على مدار 3 شهور من ثقب جدران السجن ليفروا بعد تعطيل كاميرات المراقبة داخل السجن.

وذكر موقع “الشروق” الإخباري أن اثنين من الهاربين هما من مدينة طنطا، والثالث من سكان محافظة كفر الشيخ، وأنهم تسللوا في الفجر من خلال تنقيب الجدران حتى تسللوا إلى خارج السجن.

ونقل موقع صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر أمنية ترجيحها وقت الهروب بأنه يتراوح بين الساعة 2 صباحًا وأذان الفجر، حيث استطاع الهاربون تجاوز الأسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن حتى ابتعدوا عن المنطقة.

وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهات إلى رئيس النيابة الكلية بغرب طنطا بتشكيل فريق من النيابة العامة ويضم خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى سجن طنطا العمومي والتحقيق في واقعه الهروب.

وشدد المحامي العام على ضرورة استدعاء مسئولي الخدمات الأمنية والتأكد من توقيت واقعة الهروب الجماعي ووجود شبهات في التراخي الأمني من عدمه وسماع أقوال شهود العيان من ساكني المنازل المجاورة.