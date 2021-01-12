كورونا في مصر.. 961 إصابة جديدة و52 وفاة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة مقارنة مع 993 إصابة و55 وفاة، الأحد.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، الثلاثاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت إلى النصف، مشيرة إلى أن متوسط أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية بلغ نحو 900 حالة بشكل يومي.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، رصد انخفاض في حالات الإصابة بكورونا بنسبة تقدر بنحو 21% خلال الأسبوع الأول من يناير، مقارنة بأواخر شخر ديسمبر الماضي.

وأوضحت، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق” نقلا عن مداخلة هاتفية لفضائية “On e”، أن حالات الحجز بالمستشفيات تقلصت بنسبة تقدر بنحو 10.5%، فضلًا عن تراجع الحالات الحرجة بالعناية المركزة إلى 8%، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الرغم من انخفاض الحالات.

وأشارت زايد إلى أن استقرار، أو انخفاض، أعداد الحالات خلال الأيام الماضية شيء إيجابي، مرجعة الأمر إلى تشبع الإصابة بالفيروس بالأماكن التي ينتشر بها أعداد الحالات، بحسب ما نقلت “الشروق”.

وذكرت أنه لا يمكن الجزم بتجاوز مصر ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة إلى انخفاض الوفيات من كورونا وكذلك من أصحاب الأمراض المزمنة.

بشار إلى أن العدد الإجمالي الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى الإثنين، هو 150753 حالة من ضمنها 119212 حالة تم شفاؤها، و 8249 حالة وفاة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.