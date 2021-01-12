إصابة الرئيس البرتغالي بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت الرئاسة البرتغالية ليل أمس الاثنين أنّ الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بكوفيد-19، وقد اضطر من جرّاء ذلك لإلغاء كل مواعيده العامة، في تطوّر يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه.



وقالت الرئاسة في بيان إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أي عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.