اليمن.. البحسني ينعي وفاة 7 من أبناء مديريتي الريدة وقصيعر والديس الشرقية لقوا حتفهم في حادث مروري

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ببالغ الحزن والأسى، وفاة 7 من أبناء مديريتي الريدة وقصيعر والديس الشرقية، لقوا حتفهم في حادث مروري يوم أمس الاثنين بين مدينتي الحامي والشحر، ونتج عنه إصابة 9 آخرين.



وأعرب المحافظ عن عميق الحزن بهذا المصاب الأليم، بفقدان ثلة من خيرة رجال ونساء مديريتي الريدة وقصيعر والديس الشرقية اللتين خيم على أهلها الحزن ومعالم الأسى وتوشحت بالسواد، لهذا الفقد الجماعي.

وتقدم المحافظ بأصدق التعازي وعظيم المواساة لأسر وذوي وأصدقاء المتوفين: "رزان مطيع سالمين المغيزلي، ومسعدة احمد مساعد، وياسين احمد خميس حميد، وحسن سعيد العجيلي، وعوض كرامة الجمحي، ومازن سعيد سالم المطري، وسعيد مبارك احمد اليزيدي"، مبتهلا الى المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

كما ابتهل المحافظ الى العلي القدير، بأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين: "عبدالله حسن اليزيدي، عبدالله عوض كرامة الجمحي، عوض محمد اليزيدي، هيثم محمد الجمحي، ناظم احمد محمد المطري، لطفي حيمد اليزيدي، سعيد مبارك اليزيدي، سعيدة سالم مساعد، ومنيرة سالم مساعد".