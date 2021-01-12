شكرا لقرائتكم خبر عن في المكتب البيضاوي .. ترامب يلتقي بنائبه بعد أزمة الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مصدر رفيع بالإدارة الأمريكية لمحطة "سي بي إس نيوز" أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائبه مايك بنس أجريا محادثات مساء أمس (بالتوقيت المحلي) في المكتب البيضاوي، وذلك في أول لقاء بينهما منذ اقتحام مؤيدين لترامب مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

ووصف المصدر المحادثة بأنها كانت "جيدة".

كما نقلت المحطة عن مسؤول سابق مقرب من بنس القول إن نائب الرئيس "محبط ويشعر بخيبة الأمل".

وأضاف المصدر أن بنس لم يفكر بجدية أبدا في استخدام التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب من منصبه.

وبموجب التعديل الخامس والعشرين، يمكن لنائب الرئيس تولي السلطة كرئيس بالنيابة إذا قرر أغلبية أعضاء الحكومة أن الرئيس "غير قادر على أداء سلطات منصبه وواجباته".