مفوضية حقوق الانسان تحذّر من زيادة ايام دوام المدارس والجامعات

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اي زيادة في ايام الدوام في المدراس والجامعات ستكون سببا في ازدياد اعداد الاصابات ⁧‫بفيروس كورونا "‬⁩.

واضاف ان "الانخفاض الحالي في اعداد الاصابات هو وقتي وليس نهاية الوباء فاحذروا تكرار الخطا السابق".

