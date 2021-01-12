كورونا في 24 ساعة| اقتربنا من 100 مليون إصابة و3 سلالات ترعب العالم.. و14 تصريحًا من "الصحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 312 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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حنان مفيد فوزي لـ"الخليج 365": إصابة والدي بكورونا منذ 17 يوميا.. والحمد لله ربنا شفاه

وزيرة الصحة تكشف سبب تراجع الإصابات.. وتؤكد: الموجة مستمرة حتى نصف فبراير

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بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

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وزيرة الصحة: زيادة بإصابات كورونا في القاهرة والدلتا.. وانخفاض بجنوب الصعيد

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