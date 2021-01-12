​​"الإجازة الاستثنائية أيام عمل فعلية".. تعليمات من التعليم بشأن صرف حوافز المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، تعليماتها للمديريات بشأن صرف مستحقات الحوافز بمختلف مسمياتها.

ووجهت الوزارة بصرف حافز معلمي وموجهي رياض الأطفال (حافز معلمي وموجهي الصف الأول والثاني الابتدائي) حافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة، وحافز التربية الخاصة 55%، وحافز الدمج.

وشددت الوزارة في خطاب لها، على اعتبار الإجازة الاستثنائية أيام عمل فعلية، مع اتباع ضوابط صرف الحوافز.

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