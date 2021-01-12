حدث ليلاً| 961 إصابة بكورونا وإعلان "الطوارئ" في واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

52 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 312 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة حتى اليوم.

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جثتان ومصنع حشيش وترسانة أسلحة.. ماذا حدث في صحراء أطفيح؟

في ضربة أمنية استباقية، داهمت مأمورية رفيعة المستوى بؤرة إجرامية بصحراء مركز أطفيح جنوب الجيزة، تتخذها عناصر شديدة الخطورة مركزا لتصنيع وتجارة الحشيش.

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بعد تحقيقات النيابة.. ما هي التهم الموجهة لمدعي إصابته بالسرطان في كفرالشيخ

وجّه المستشار يحي السعقان، رئيس نيابة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، خلال التحقيقات مع المتهم بإدعاء إصابته بمرض السرطان، تهم إذاعة أخبار كاذبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وإساءة وسائل الاتصالات في غير الغرض المخصص لها.

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ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بداية من اليوم وحتى 24 يناير

وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بدء من اليوم وحتى 24 يناير، وفق سكاي نيوز.

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استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي من منصبه

أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، عن استقالته مساء الاثنين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

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وزيرة الصحة: الدولة متعاقدة على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأسبوع آخر الجاري سيشهد الإعلان عن جدول تدفق دفعات 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا.

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وزيرة الصحة: نسبة الوفيات في الموجة الثانية بكورونا أقل بكثير من الأولى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن نسبة الوفيات فى الموجة الثانية بكورونا أقل بكثير من الموجة الأولى، ونقدر نقول 50% من عدد الوفيات فى الموجة الثانية عن الأولى، مضيفة أنه كان هناك توقع نسبة زيادة عدد الوفيات، ولكن مبادرة علاج الأمراض المزمنة، ساعدت فى تقليل عدد الوفيات.

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وزيرة الصحة تكشف سبب تراجع الإصابات.. وتؤكد: الموجة مستمرة حتى نصف فبراير

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن انخفاض عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، بداية من 3 يناير الماضي، قد يحدث بسبب التشبع في الأماكن التي بها زيادات بالأعداد.

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التعليم تصدر قرارًا بشأن الدراسة في المدارس التجارية والفندقية نظام 3 و5 سنوات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والضوابط الخاصة بتقديم الطلاب بالصفوف الثلاثة بالمدارس التجارية والفندقية نظام السنوات الثلاث والخمس.

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الصحة العالمية تعلن عن سلالة جديدة لـ"كورونا" في اليابان

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن إبلاغه بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان، موضحًا أنه كلما انتقل الفيروس كلما كان احتمال تغيره مرتفعًا، وحذر من أنه مع انتشار العدوى السريع للسلالات الجديدة فيثقل كاهل المستشفيات للغاية.

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جونسون يهدد بتشديد الإغلاق حال تجاهل المواطنين للإجراءات الاحترازية

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن حكومته ربما تضطر إلى تشديد الإغلاق الذي يهدف إلى مكافحة فيروس كورونا، في حال تقاعس المواطنين عن اتباع الاجراءات الاحترازية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

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ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بداية من اليوم وحتى 24 يناير

وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بدء من اليوم وحتى 24 يناير، وفق سكاي نيوز.

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إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الرئاسة البرتغالية أنّ الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بفيروس كورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وفق روسيا اليوم.

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