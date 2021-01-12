أسعار البنزين في السعودية تثير الجدل على تويتر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة أرامكو، مساء أول أمس الأحد، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر يناير الجاري، وشهدت أسعار شهر يناير ارتفاعا طفيفا عن نظيرتها في ديسمبر كانون الأول الماضي، وذلك على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.62 ريال لكل لتر بدلا من 1.44 ريال في شهر ديسمبر الماضي

بنزين 95:1.75 ريال لكل لتر بدلا من 1.58 ريال في شهر ديسمبر الماضي

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحدث السعوديون عن زيادة أسعار البنزين، حيث قال الحميدي المطيري "نبي تخفيض أسعار البنزين"، خالد قال

"اذا ارتفعت اسعار البترول أو نزلت ترتفع اسعار البنزين طيب متى تنزل ترا خلاص تعبنا.. خذو الراتب كله واصرفوا علينا منه والباقي من الراتب اخذوه.. زياده ٢٠ هلله والشهر القادم ينقص ٥ هللات".

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شادي علق "#أسعار_البنزين مرتبطه باسعار النفط.. صرنا بين نارين.. نار اسعاره.. ونار قلوبنا يومن ندعي ان البرميل يصير بريال لان حنا ندري انه يضر اقتصاد دولتنا".

خالد قال "اذا كانت ارامكو تعلن رفع سعر لتر البنزين بسبب اسعار البترول - لو وصل سعر البترول ١٠٠ دولار - كم سيكون سعر لتر البنزين في السعودية".

مشعان كتب "أرامكو هل رفع البنزين على مقاس مدروس، او مع الخيل ياشقرا مع الكهرباء والماء وكلها تخمين، البترول منتج وطني ،والتكرير وطني والأيادي العامله وطنيين ،ومع ذلك أرتفع البترول او أنخفض عالميا يرتفع سعر البنزين محليّا".

عمر العتيبي كتب "#ارامكو هل رفع البنزين على مقاس مدروس، او مع الخيل ياشقرا مع الكهرباء والماء وكلها تخمين البترول منتج وطني ،والتكرير وطني والأيادي العامله وطنيين ، ومع ذلك أرتفع البترول او أنخفض عالميا يرتفع سعر البنزين محليّا".