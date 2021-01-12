7 معلومات عن جامعة شقراء السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت جامعة شقراء ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في موقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية عقب إعلان الدكتور علي بن محمد السيف مدير الجامعة، القرار الخاص بتكليف الدكتور ماجد فضي عواد العنزي، مشرفًا على وكالة الجامعة.

نقدم إليكم بعض المعلومات عن جامعة الشقراء في المملكة العربية السعودية في السطور التالية: -

جامعة شقراء جامعة حكومية سعودية تقع في محافظة شقراء بالمملكة العربية السعودية وهي تحت إشراف وزارة التعليم.

تعد جامعة شقراء من أحدث الجامعات السعودية .

وتتطلع الجامعة للكوادر المؤهلة والمدربة للوفاء بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإثراء حركة البحث العلمي وتطوير الدراسات العليا لتلبي قضايا المجتمع واحتياجات التنمية.

كما تتطلع الجامعة بالتوسع في قبول طلاب الثانوية ما أمكنها ذلك، وتطبيق الأنماط المختلفة من التعليم. وستفتتح أيضاً المزيد من الكليات العلمية خلال الخطة التاسعة لتلبية حاجة التنمية

من القوى الوطنية المؤهلة.تضم الجامعة حالياً 21 كلية موزعة في عدة محافظات ومراكز غرب مدينة الرياض، وهي: شقراء، وحريملاء، والقويعية، والدوادمي، وساجر، وضرماء، وعفيف، والمزاحمية، وثادق والمحمل، ومرات.

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تضم عدد من الكليات (الصحية والعلمية والإنسانية) في المحافظات والمراكز التالية (شقراء - الدوادمي - ضرماء - المزاحمية - حريملاء - القويعية - ساجر - عفيف - ثادق والمحمل).

حلت الجامعة في المرتبة 5612 من أصل 20 ألف جامعة حسب الترتيب العالمي للجامعات في 2017