شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يعلن رسميا سعيه للترشح لولاية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، رسميا يوم الاثنين أنه يسعى للترشح لولاية ثانية على رأس المنظمة الدولية.

وقال جوتيريش، الذي تنتهي ولايته الحالية في 31 ديسمبر، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكر "إنه لشرف لي أن أستمر في خدمة المنظمة في سعيها لتحقيق أغراضها وإنجاز أهدافها النبيلة".

وتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق 71 عاما المنصب عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي الولاية التي تستمر خمس سنوات نهاية العام الجاري.

ولفتت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جوتيريش، الذي نجح في تجنب الصدام مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عن طريق تجنب انتقاده على الملأ، كان ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لاتخاذ القرار.