شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جمهوري: طرح قرار لتوبيخ ترامب بشأن أحداث الكونجرس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي إنه سينضم لغيره من النواب اليوم الثلاثاء لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب بشأن هجوم أنصار الرئيس على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير كانون الثاني.

وقال النائب الجمهوري توم ريد في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

وكتب ريد قائلا "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".