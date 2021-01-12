قرار بالنواب الأمريكي لتوبيخ ترامب بشأن أحداث "الكابيتول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو جمهوري بمجلس النواب الأمريكي، إنه سينضم لنواب آخرين الثلاثاء، في طرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب بشأن اقتحام"الكابيتول".

وأكد النائب الجمهوري توم ريد، في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، أنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل، بسبب هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير/ كانون الثاني.



وكتب ريد قائلا: "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب (الأمريكي) في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".

والسبت الماضي، بعث قرابة 50 عضوا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكابيتول.

وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن النائبين الديمقراطيين باربرا لي وجاكي سبير و45 من زملائهما قالوا في رسالتهم إلى نانسي بيلوسي وقادة مجلس النواب إن "الحصار العنيف وأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب كانت بمثابة جرس إنذار".

وكان بضع عشرات من الضباط من شرطة الكابيتول الأمريكية يتولون حراسة الجبهة الغربية للمبنى عندما هاجم الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين لترامب المبنى عازمين على اقتحامه.

وهاجم مثيرو الشغب المؤيدون لترامب المبنى حاملين أنابيب معدنية ورذاذ الفلفل وأسلحة أخرى، وتمكنوا من تجاوز خط الشرطة.