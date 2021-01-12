شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد عن ممارسات دونالد ترامب: "أخد الديمقراطية فى الحيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى، أن الفكرة الديمقراطية الآن في الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مأزقا بعد الأحداث الأخيرة الخاصة باقتحام مبنى الكونجرس فى الولايات المتحدة الأمريكية معتبرا أن "ترامب" أخذ الديمقراطية فى الحيط بحسب تعبيره.

وأكد أن هناك ضرورة لإعادة النظر فى كثير من الأمور بسبب الذيوع الشديد لوسائل التواصل الاجتماعى بأشكالها المختلفة وكلها فى متناول يد الفرد فسابقا كان الإعلام والرأى يتم تسييره من خلال منصات ذات طبيعة إعلامية ورقية أو تلفزيونية.

وتابع: "نحن فى مصر لابد أن نسعد قليلا لأن الأمريكان واجهوا الأمر وأدركوا أن الفارق بين التحريض وحرية الرأى والتعبير شعرة وأن الأمر يشمل الكلمة والعبارة وحتى الايحاء وإن بعض الأمور مثل حق التظاهر مثلا لابد أن يعاد النظر إليه وهل هو حق تظاهر أم حق تجمهر يهدد الآخرين وكثير مما تعتبر الحقوق الأساسية للإنسان الموجودة فى الدساتير"، لافتا إلى أن الفروق بين الحقوق واساءة استخدامها ضيقة للغاية والتفريق بينها أمر صعب.

وشدد أن مواجهة الأمر بالتضييق والكبت ليس حلا، واعتبر أن لجوء ترامب إلى تطبيق تليجرام دليل على أن الناس لن تصمت تجاه إغلاق المنافذ وستلجأ إلى منافذ جديدة.