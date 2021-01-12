إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الرئاسة البرتغالية أنّ الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بفيروس كورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وفق روسيا اليوم.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أية عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إنّ الحكومة الاشتراكية ستعلن الأربعاء عن "شيء مشابه جداً للإغلاق العام الأول في مارس".

وكان رئيس الجمهورية نفسه حذّر السبت خلال مناظرة انتخابية من "أنّه لا بديل عن الإغلاق العام".

وتوقّعت جميع استطلاعات الرأي إعادة انتخاب الرئيس المحافظ من الدورة الأولى.