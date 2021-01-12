شكرا لقرائتكم خبر عن السبب موظف.. إصابة اثنتين من الغوريلا بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حديقة حيوان سان دييجو بولاية كاليفورينا الأمريكية، أمس الاثنين، عن إصابة اثنتين من حيوان الغوريلا بفيروس كورونا ، وجاري حاليا وضعهما في الحجر الصحي معا.

وبعد أن بدأت اثنتان من الغوريلا في السعال، تم تحليل عينات من البراز وأثبتت التحاليل الإصابة.

وذكرت حديقة الحيوان أنه لا يمكن استبعاد إصابة حيوانات أخرى في المجموعة.

وقالت ليزا بيترسون، المديرة التنفيذية للحديقة: "بصرف النظر عن بعض الاحتقان والسعال، فإن حيواني الغوريلا بحالة جيدة".

ويُعتقد أن الإصابة انتقلت إلى حيواني الغوريلا من موظف دون أعراض على الرغم من احتياطات السلامة التي اتخذتها حديقة الحيوان. وتم إغلاق المنشأة أمام الزوار ديسمبر.