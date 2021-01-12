تونس تعلن إصابات قياسية بكورونا وسط مخاوف كبرى بسبب اكتظاظ المستشفيات

قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 3074 إصابة وسط مخاوف كبيرة مع بلوغ أقسام الرعاية الفائقة في أغلب المستشفيات العامة طاقتها القصوى وغياب

جدول زمني قريب لبدء التطعيم.

وقفز العدد الإجمالي للإصابات إلى حوالي 162 ألفا و5284 وفاة.

ولا يخفي كثير من التونسيين قلقهم من انتشار سريع للعدوى وبطء تحرك السلطات وسط مطالب بإغلاق عام أو جزئي لوقف تفشي الوباء في البلاد.

وقال مسؤولون إن الوضع الصحي حرج للغاية وإن كل الخيارات متاحة. وستجتمع يوم الثلاثاء السلطات الصحية لإقرار مزيد من الإجراءات.

وقال هشام عوينة المسؤول بمستسفى شارنيكول بالعاصمة تونس "الوضع حرج في أغلب المستشفيات وأصبحنا في أقسام الإنعاش نختار من يجب إيؤاهم".

وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا لفرض اغلاق جزئي في المناطق التي تشهد عدوى سريعة. وتفرض تونس منذ أشهر حظر تجول أثناء الليل ومنعت التنقل بين الولايات لكن القرارات لا تحترم بشكل كاف.

وحتى الآن لا يعرف الموعد الرسمي لبدء حملة التطعيم في تونس مما يعزز المخاوف من عدم قدرة البلاد على التعامل مع الوباء.



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