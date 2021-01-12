عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يوافق على إعلان الطوارئ في واشنطن من أجل تنصيب بايدن

الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن حتى 24 يناير الجاري.



ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تحذير السلطات الأمنية من تهديدات أمنية خلال تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، التقى ترامب ونائبه مايك بنس مساء الإثنين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي إنّ الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونجرس الأربعاء الماضي، "أجريا محادثة جيّدة"، في وقت يضغط فيه الديموقراطيون على بنس لعزل ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وأضاف: "لقد جدّدا التأكيد على أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة (أمريكا أولاً) التي يدعمها 75 مليون أمريكي"، مشيراً إلى أنّهما "تعهّدا مواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما".

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في وقت سابق، من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن.

وقال مصدر في وكالة اتحادية لإنفاذ القانون الإثنين، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حذر من تخطيط جماعات لتنظيم احتجاجات مسلحة محتملة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي عواصم الولايات الخمسين، في الفترة التي تسبق تنصيب بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.