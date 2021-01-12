“فايسبوك” تعلق جميع تبرعاتها السياسية في أعقاب اقتحام مبنى “الكابيتول”

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة “فايسبوك” العملاقة للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنها ستعلق جميع مساهماتها في لجان العمل السياسي، وذلك في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي من قبل مثيري الشغب.

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان، “بعد أعمال العنف المروعة في واشنطن، نعلق جميع مساهماتنا في لجان العمل السياسي للربع الحالي على الأقل، بينما نقوم بمراجعة سياستنا في هذا المجال”.

وبذلك، تكون (فايسبوك) آخر شركة كبرى تعلق تبرعاتها السياسية بعد شركات، على الخصوص، (مايكروسفت) و (جي بي مورغان شاس) و (غولدمان ساش) و (سيتي غروب).

وعلى الرغم من تبرع (فايسبوك) لمرشحين جمهوريين وديمقراطيين في السنوات الأخيرة، إلا أن الشركة لم تساهم في الحملات الانتخابية لمنتخبي الكونغرس الذين عارضوا التصويت على المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.