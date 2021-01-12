مراكش.. إطلاق مسابقة “أحسن قصيدة زجلية” خاصة بالشاعرات المغربيات

جدة - عبدالحي حسين - أعلن المركز المغربي للدراسات والأبحاث وتأهيل الكفاءات، عن تنظيم الدورة الأولى من مسابقة “أحسن قصيدة زجلية” خاصة بالشاعرات المغربيات، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة. وتفتح هذه المسابقة الممتدة إلى غاية 24 فبراير المقبل، في وجه كافة المبدعات واللواتي يكتبن (الزجل العربي، الأمازيغي، والحساني)، دون تحديد سن المشاركة سواء المقيمات في المغرب أو في المهجر.

وتروم هذه المسابقة تشجيع الأصوات الشعرية النسائية في مجال الإبداع الشعري الزجلي، وتشجيعها على دخول غمار الكتابة الشعرية. ويشترط للراغبات في المشاركة في هذه المسابقة أن تلتزمن بالجنس الإبداعي للمسابقة “الزجل”، وأن تتوافر في نصوصهن الشروط الأدبية في النوع الشعري المختار.

وسيسهر المركز على نشر ديوان جماعي للفائزات بالمراتب الثلاث الأولى، كما سينظم لهن حفل خاص سيعلن عن تفاصيله لاحقا.

وتندرج هذه المسابقة، ضمن احتفاء المركز باليوم العالمي للمرأة، وتثمينا للتجربة الزجلية النسائية في المغرب والتي شهدت تألقا وحضورا بارزا خلال السنوات الأخيرة.

وينصب اهتمام المركز المغربي للدراسات والأبحاث وتأهيل الكفاءات بمراكش على تنظيم لقاءات وندوات وورشات حول حقوق الإنسان، المرأة والطفل والبيئة ومجالات مختلفة تخص التنمية المجالية. كما يساهم المركز في تأهيل الكفاءات عبر تكوين الطلبة بشراكة مع مؤسسات مهنية، وكذا إعادة إدماج المتمدرسين ومحاربة الهدر المدرسي والانفتاح الثقافي، إلى جانب تنظيم برامج تخص القوافل الطبية، وتكوين المرأة القروية والحضرية لإنشاء التعاونيات المحلية قصد إنعاش الاقتصاد التضامني.