منظمة الصحة العالمية: لا مناعة جماعية ضد فيروس كورونا هذه السنة رغم اللقاحات

جدة - عبدالحي حسين - أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن المناعة الجماعية ضد (كوفيد-19) لن تتأمن هذه السنة رغم بدء توزيع اللقاحات في دول عدة.

وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة، سمية سواميناثان، “لن نبلغ (…) المناعة الجماعية في 2021″، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.

ونوهت المسؤولة “بالتقدم الكبير” الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير ليس واحدا بل عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تماما في أقل من سنة.

وأكدت أيضا أن طرح اللقاحات على العامة “يستغرق بعض الوقت”، مشيرة إلى أن “توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتا ليس فقط بالملايين ولكن هنا نتحدث عن مليارات”، ودعت في هذا الصدد الناس إلى “التحلي بالصبر قليلا”.

وشددت سواميناثان على أن “اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، ستنقل إلى جميع البلدان”. وتداركت “لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة”.

وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة وتلك الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى “لبقية هذا العام على الأقل”.