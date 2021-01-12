محمد الفلاح - تفاصيل حفل تنصيب بايدن.. 4 رؤساء بشعار أمريكا الموحدة

الثلاثاء 12 يناير 2021

كشفت لجنة تنظيم حفل أداء اليمين الرئيس المنتخب جو بايدن عن جدول أعمال الحفل الذي سيقوم في الـ 20 من يناير /كانون الأول الجاري.



وقالت اللجنة إنه بمجرد أداء اليمين، سيحيط الرئيس المنتخب نفسه بأسلافه باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش لتوجيه دعوة إلى الوحدة في أمريكا المقسومة.

وأضافت اللجنة أن "أمريكا الموحدة" سيكون شعار حفل تنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة، وذلك بعد أيام على أعمال العنف في "الكابيتول" التي أثارت صدمة عميقة في البلاد.

وكل 4 سنوات، يتدفق مئات الآلاف إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور هذا الحدث، لكن الوصول سيكون محدودا هذا العام بسبب وباء كورونا الذي أودى بأكثر من 370 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وحضت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر، الأمريكيين على عدم التوجه لحضور هذا الحفل بل متابعته عبر الإنترنت أو على التلفزيون.

والمبنى الذي من المفترض أن يستضيف حفل أداء اليمين، اقتحمه آلاف المتظاهرين من أنصار ترامب في 6 يناير/كانون الثاني للدعوة إلى بقاء الرئيس دونالد ترامب في السلطة.

وفور أدائه اليمين، سيتوجه جو بايدن إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية مع الرؤساء السابقين أوباما وبوش وكلينتون لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

ويتحمل الرئيس الديمقراطي المقبل مسؤولية كبرى من أجل تضميد جراح أمريكا التي تشهد أزمات اقتصادية وصحية وتعاني انقساما حادا بعد الانتخابات الرئاسية وتوترا عرقيا شديدا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أنه لن يحضر حفل أداء اليمين، فيما اعتبر بايدن أن غياب ترامب سيكون "أمرا جيدا".

وسيتغيب أيضا عن الحفل الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر بسبب تقدمه في السن (96 عاما).