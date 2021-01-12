محمد الفلاح - تنصيب بايدن.. إغلاق نصب واشنطن و12 ألف جندي للتأمين

الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت السلطات في واشنطن إغلاق "نُصب واشنطن" حتى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، لوجود تهديدات بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وقالت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية، الإثنين، إنها أغلقت نُصب واشنطن حتى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، لوجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.

وفي بيان بموقعها الإلكتروني، أضافت الهيئة أن التهديدات تشمل التعطيل المحتمل "لتجهيز وتنفيذ أحداث التنصيب التي تدور في عدة أنحاء من المتنزهات" في ناشونال مول بوسط العاصمة الأمريكية.

وأوضح البيان أن الهيئة ستعلق زيارات النُصب اعتبارا من 11 يناير حتى 24 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أنه يمكن أن تقدم على إغلاق مؤقت للمنافذ العامة إلى الطرق وأماكن انتظار السيارات والحمامات في ناشونال مول وميموريال باركس إذا دعت الظروف لذلك حماية للسلامة العامة وموارد المتنزهات.

من جهته قال رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي، إنه أصدر تعليمات بتعبئة حوالي 15 ألفا من القوات لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.

وطلبت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية تشديد الإجراءات الأمنية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب بتفعيل "إعلان ما قبل الكارثة".

ويتيح إعلان ما قبل الكارثة بحصول العاصمة على مساعدات اتحادية، في إشارة لخشية السلطات من تكرار مشاهد اقتحام أنصار للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) الأسبوع الماضي.

كما حثت وزارة الأمن الداخلي على التنسيق مع وزارات العدل والدفاع والمحكمة العليا والكونجرس لوضع خطة لنشر قوة اتحادية لحماية كل المنشآت الاتحادية.