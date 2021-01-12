محمد الفلاح - الديمقراطيون يوجهون عريضة اتهام رسمية لترامب

الثلاثاء 12 يناير 2021

في خطوة ارتقبها العديد من الخبراء منذ أحداث 6 يناير، وجه الديمقراطيون في مجلس النواب عريضة اتهام رسمية للرئيس دونالد ترامب بتحريض حشد من الناس على الهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الأسبوع الماضي، وحددوا ميعادا للتصويت على عزله يوم الأربعاء 13 يناير.



تتهم لائحة العزل التي قُدمت الإثنين ترامب بـ"التحريض على التمرد"، مشيرة إلى مزاعمه الكاذبة بأن الانتخابات الرئاسية قد تم تزويرها وحشده أنصاره لمهاجمة مبنى الكابيتول.

ووفقا لصحيفة "ستريتس تايمز"، قدم الديمقراطيون أيضا قرارا يدعو نائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء إلى العمل على عزل ترامب، سعيا لتمريره بالإجماع، وهو ما منعه المشرعون الجمهوريون، ومن المقرر أن يذهب القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه الثلاثاء.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير إن التصويت على عزل ترامب قد يتم يوم الأربعاء، وإنه يريد إرسال مواد العزل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في أسرع وقت ممكن.

وقال عضو الكونجرس الديمقراطي ديفيد سيسيلين الذي قدم اتهامات الإقالة مع 213 مشرعا آخر الإثنين، إنه حصل على تأييد الأغلبية البسيطة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا.

وكتب على تويتر: "يمكنني إبلاغكم بأننا لدينا الآن الأصوات الكافية لعزله"، وقال في وقت لاحق لصحيفة واشنطن بوست إن 220 من الديمقراطيين سيصوتون على الإقالة.

يذكر أنه إذا صوت مجلس النواب على توجيه الاتهام، فإن مجلس الشيوخ سيجري بعد ذلك محاكمة ويصوت على إدانة ترامب أو تبرئته، ولكن الخبراء يستبعدون أن تقرر الغالبية العظمى في المجلس إدانته، مثلما حدث في أول مرة حاول فيها الديمقراطيون عزل ترامب في عام 2019.

ومن جانبهم رد الجمهوريون على إجراءات العزل وانتقدوها على أنها مثيرة للانقسام، في حين قال الديمقراطيون إنها طريقة ضرورية لمحاسبة ترامب على أفعاله.

ومع ذلك، أعرب بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ في الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى من ولاية بايدن قد يعيق قدرته على تنفيذ مخططه الخاص.