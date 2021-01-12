شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف استقالته، حسبما أفادت عدة تقارير إعلامية أمريكية أمس الاثنين.

وذكرت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن وولف قال في رسالة أرسلها أمس الاثنين إلى موظفي الإدارة أنه سيتنحى بسبب "الأحداث الأخيرة" وأنه كان ينوي في الأصل العمل حتى نهاية فترة إدارة دونالد ترامب.

ولم يتسن على الفور تأكيد تلك التقارير رسميا.

وتأتي استقالته قبل ما يزيد قليلا على أسبوع من نهاية ولاية دونالد ترامب وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا.

ومنذ اندلاع أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي ، استقالت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس ووزيرة النقل إيلين تشاو من منصبيهما.