شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب أمريكي يحرض على انقسام الحزب الجمهوري لحماية الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الجمهوريين الذين أيّدوا المحاولة الانقلابية للرئيس دونالد ترامب على نتيجة الانتخابات التي فاز بها جو بايدن.

وبحسب مقال لـ «توماس فريدمان»، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أمثال جوش هاولي وتيد كروز ورون جونسون كانوا مستعدين للتضحية بأرواحهم وبروح حزبهم وروح أمريكا، التي تتجسد في تراثها المتجذر في إجراء انتخابات حرة ونزيهة كوسيلة لنقل السلطة سلميًا، كي يبقى دونالد ترامب رئيسًا.

ولفت «فريدمان» إلى أن الفلسفة التي تحكم هؤلاء الجمهوريين مؤيدي ترامب هي الديمقراطية جيدة طالما أنها آلية لوصولهم إلى موقع السيطرة، وأنهم طالما لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة، فلتذهب قواعد النظام إلى الجحيم، ودعا الكاتب الجمهوريين المحترمين إلى الانفصال عن الحزب الجمهوري وتأسيس حزب محافظ له مبادئ حتى تعود أمريكا إلى صحة جيدة.

ومضى يقول: إذا انفصلت مجموعة صغيرة من المشرّعين من يمين الوسط أصحاب المبادئ ورجال الأعمال البارزين الذين يموّلونهم وشكّلوا ائتلافًا محافظًا، فسيصبحون مؤثرين بشكل كبير في مجلس الشيوخ المنقسم بشدة، وأوضح أنه يمكنهم أن يكونوا فصيلًا متأرجحًا حاسمًا يساعد في تحديد تشريعات بايدن التي يتم تمريرها أو تعديلها أو التي ربما تفشل.

عودة التماسك

وبحسب الكاتب، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى إبعاد دونالد ترامب من الحزب الجمهوري، كي تعود متماسكة مرة أخرى.

وأردف: لكن هناك مشكلة الأقلية الضعيفة المتذبذبة من المجرمين تنتظر تغريدة ترامب الأخيرة لإخبارهم بما يجب عليهم فعله وقوله والإيمان به.

ومضى يقول: أعلم أن تفكك حزب قائم ليس بالأمر السهل. لكن على الجمهوريين أصحاب المبادئ، الذين دافعوا بشجاعة وإخلاص عن الانتصار الانتخابي للرئيس المنتخب جو بايدن أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان يمكنهم العودة إلى العمل مع أشخاص حاولوا تدبير أول انقلاب تشريعي في التاريخ الأمريكي.

وأشار إلى أن التعاون مع هؤلاء سيكون مستحيلًا، حيث سيطالب كروز وهاولي وجونسون وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، الحزب باتخاذ تحركات لا تخدم إلا مصالحهم السياسية، وبشكل قد يضع الجمهوريين أصحاب المبادئ في مأزق يومي، حيث سيكون هناك اختبار ولاء جديد بشكل أسبوعي.

وشدد الكاتب على عدم وجود تكافؤ بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، مضيفًا: في الانتخابات التمهيدية، اختارت الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين الوقوف إلى جانب بايدن اليساري الوسطي، وليس الجناح اليساري المتطرف.

وأردف: على الجانب الآخر، بات حزب ترامب الجمهوري طائفيًا لدرجة أنه قرر في مؤتمره أنه لن يقدم أي برنامج حزبي، وأن المحرك هو كل ما يريده قائدها العزيز في أي يوم. عندما يتوقف أي حزب عن التفكير، فسوف يستمر في السقوط في أعماق الهاوية، حتى يصل إلى أبواب الجحيم.

الولايات المتأرجحة

واعتبر الكاتب أن أحد الأمثلة على ذلك الجهود التي قام بها ترامب للضغط على حاكم جورجيا لإثبات أنه حصل على 11780 صوتًا فقط وإعلانه الفائز في الولاية بصوت واحد على بايدن.

ولفت إلى أن المثال الأبشع يتجسد في صورة أتباع ترامب في الكونجرس خلال محاولتهم إجبار الكونجرس على إلغاء الأصوات الانتخابية للولايات المتأرجحة التي خسرها ترامب. ونبّه إلى أن مَن أيّدوا تلك التحركات سقطوا في اختبار الولاء للدستور والولاء لترامب.

ومضى يقول: ماذا لو سيطر حلفاء ترامب على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحكمة العليا وشقوا طريقهم، واستخدموا بالفعل بعض المناورات التشريعية التي استمرت 11 ساعة وأبطلوا انتصار بايدن؟.

وأضاف: كان أغلبية الـ81 مليون أمريكي ممن صوّتوا لصالح بايدن سينزلون إلى الشوارع، وربما اقتحموا البيت الأبيض ومبنى الكابيتول والمحكمة العليا، وكان ترامب سيطلب من الجيش النزول، فيما سينقسم الحرس الوطني حول هذا الأمر، وسنغرق في حرب أهلية.

وأشار إلى أن هذه هي النار التي يلعب بها هؤلاء الناس، مضيفًا: مساعي هاولي وكروز وجونسون وأمثالهم أكثر حقارة، إذ ليس لديهم أدنى احترام للذات لدرجة أنهم على استعداد للعق حذاء دونالد ترامب حتى آخر ثانية له في المنصب، على أمل وراثة أتباعه، إذا لم يترشح مرة أخرى في عام 2024.

أفضل النتائج

وتابع توماس فريدمان: هم يظنون أنهم بهذه الطريقة، سيحققون أفضل النتائج لهم، حيث سيعتمدون على ناخبي ترامب لمواصلة كذبته الكبرى بأن الانتخابات جرى تزويرها، دون أن يغرقنا ذلك في حرب أهلية، غير أن الثمن على المدى الطويل سيظل باهظًا، ما يقلل من ثقة الأمريكيين في نزاهة الانتخابات الحرة كأساس لنقل السلطة سلميًا.

وشدد على ضرورة التأكد من دفع كل مشرّع يصوّت مع ترامب ويعارض الدستور للثمن، مضيفًا: ينبغي على المساهمين في جميع الشركات الأمريكية الكبرى التأكد من منع لجان العمل السياسي بهذه الشركات من تقديم المساعدات لأي شخص شارك في محاولة الانقلاب، يوم الأربعاء الماضي.

ومضى بقوله: في الوقت نفسه، نحن الأمريكيين بحاجة إلى محاربة الكذبة الكبيرة لطائفة ترامب بالحقائق الكبرى، حيث يجب أن تشير كل مؤسسة إخبارية وكل مواطن إلى هاولي وكروز وجونسون وأصدقائهم الآن وإلى الأبد على أنهم مدبّرو الانقلاب.

وأشار إلى أن الترويج لهذه الكذبة الكبيرة حول تزوير الانتخابات لتبرير التصويت مع ترامب وضد الدستور، يجب أن يحمل عنوان «مخطط الانقلاب» إلى الأبد.

وشدد الكاتب على أن هذا الأسلوب وحده لا يكفي، حيث لا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب محافظ جديد.